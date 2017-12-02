報廢台糖小火車命運大不同 柴油火車頭拍賣0元起標

台糖柴油火車頭小火車的擁有人下午舉辦拍賣會，0元起標。（記者顏宏駿攝）

2017-12-02 14:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕台糖廢棄的「135巡道車」經鐵道迷陳朝強斥資修復，日前風光復駛，但18年前台糖同一時間報廢的，還有另一部1969年出廠的柴油火車頭，一同捐贈給埤頭鄉公所，3年前兩車同時被賣給資源回收場，「135巡道車」被陳朝強買走，柴油火車頭則由員林文物業者蕭上筆擁有。

蕭上筆3年前興沖沖地，把這部火車頭擺放在自家担仔麵店的停車場，希望成為員林市的觀光亮點，當時市公所的長官還前來剪採，不料鄰居說，「停車場是大家共有的，少了2格停車位，以後不好停車」，結果柴油火車頭無法與員林市「結緣」，又被運回蕭上筆的文物倉庫。

蕭上筆說，這部柴油火車頭，頭好壯壯，當初雖然被賣到資源回收場，但外觀仍非常好，能不能再發動上路，他無法確定，但作為公共展示，作文化推廣仍是「很好的活教材」。

今天下午蕭上筆將在員林「上筆担仔麵店」邀請好友來吃飯，並公開拍賣柴油火車及文物，起標價均為0元，「就是要把它賣出去」。

他表示，文物要讓它發光發熱，最好的方式就是「交給有心人」，他這次不計代價，從0元起標，最後拍定，不管多少都成交。

他透露，當初陳朝強以4萬元買廢棄135巡道車，是以「重量」計價，他的柴油車也是以重量計價購得，而柴油車的重量較巡道車重了快10倍，這次能否賺錢，他己不在乎，只希望火車交到有心人手上，讓鐵道文化在民間不斷深化。