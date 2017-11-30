柯P舉台北違建已拆3％打臉 陳金德︰黑數多少自有公評

2017-11-30 16:57

［記者簡惠茹／宜蘭報導］宜蘭代理縣長陳金德日前接受媒體專訪時，針對宜蘭違規農舍問題，他將炮火指向台北市長柯文哲，直言「台北拆百分之一的違建，宜蘭就拆違規農舍」，柯文哲今天向媒體表示，台北市1年就拆掉3%，直言陳金德「踢到鐵板」，更指出「請各位鯊魚去訪問他吧！」。陳金德透過縣府發言人表示，台北違建黑數有多少，自有公評。

根據媒體報導，宜蘭代理縣長陳金德談到宜蘭違規農舍怎麼處理時？提到「台北拆百分之一的違建，宜蘭就拆給你看」，陳金德向媒體表示，你知道台北市有多少違章嗎？他看超過10萬，柯p上任不是說要拆，違章很嚴重，那台北是違章要不要拆？他不覺得宜蘭違規有比台北市的違章嚴重。

報導中指出，陳金德表示，「你（記者）住在台北，用台北市民的標準來看宜蘭，你們中產階級，是這樣看農民喔？你用什麼標準？他毫不客氣的跟你講這個，你台北市的房子，連6萬元都不用繳，哪一棟是有繳罰款？因為違章有繳罰款嗎？等台北市敲了10分之1，我們就全部敲掉，不要10分之1，百分之一就好，我們就把所有違規填土圍牆全部把它敲掉，好不好。」

柯文哲今天受訪時向媒體表示，台北一年內早就拆了3%，認為陳金德踢到鐵板了。更有網友在網路上指出，營建署網站政府資訊指出，截至今年9月，台北市違建總數為86521件，拆除案件數總計2909件，計算百分率後，台北拆除違建已達3.3622%。

陳金德透過縣府發言人邵治綺表示，當初會舉台北市當例子，是為了凸顯違建這件事是各縣市政府都需要面對的難題。宜蘭的農地違規狀況，與台北不同，都會地區房屋密集，成批的違建一旦發生事故，都是重大公共安全事件，這是非常嚴肅的議題，不應該成為政治口水。

邵治綺說，現在被提出來的8萬多件違建數量，只是通報在案的數字，至於台北市違建的黑數有多少，這個大家自有公評。