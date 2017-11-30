卓永財耗資1.6億元回饋母校 六家國小圖書館啟用

2017-11-30 13:25

〔記者廖雪茹／新竹報導〕上銀科技董事長卓永財為回饋母校及鄉里，以大哥之名、耗資1.6億元，在新竹縣竹北市六家國小興建卓永統紀念圖書館，今早舉行啟用典禮；卓永財強調閱讀和語言學習的重要，期許母校成為台灣第一的世界級學校。

卓永財致詞時表示，他出生赤貧家庭，有九個兄弟姐妹。因為家貧，大哥卓永統八歲就當長工幫人餵牛，而無法入學，成長過程深感不識字的痛苦；二次世界大戰期間，大哥被徵召前往菲律賓充當軍伕，臨行前一再殷殷叮嚀，一定要讓弟妹受教育，從此卻未再回家，令母親好懷念。因此，他特別請建築師設計，建築外觀以船為造型。

六家國小今年將邁入110週年，前任、現任校長張維順、何明星說，圖書館源起自100年校慶，卓永財返回母校，見母校學生大量銳減，先協助圖書館修繕、後投資重建。該校在90年間，學生數一度掉到300多人，10年來逐年成長，現有1400多人。

卓永財不僅捐建圖書館，還資助母校開辦英語營，聘請美語老師授課，捐贈圖書和銅雕藝術品。他表示，希望學弟、妹有更好的閱讀習慣、語言能力、國際觀與因應全球化的基礎能力，同時開放給社區民眾使用，期許母校成為台灣第一的世界級學校。

新竹縣長邱鏡淳親頒感謝狀給卓永財，他說，董事長歷經苦讀奮鬥，在事業有成之際能不忘本，捐建一座六星級的圖書館回饋地方，造福鄉里，令人深感敬佩。 校方也致贈藝術家邱大展利用環保再生玻璃製作的「環保藝術獎座」，感謝他對母校卓越的貢獻。

六家國小表示，圖書館總樓層面積約2735平方米（約827坪），興建經費約1.6億元。

為一棟五層樓的建築物，1-2樓以兒童圖書為主，並設有故事劇場區、大樹閱覽區與多媒體互動教學區；3樓是成人閱覽室，並備有國外的報紙、雜誌；4樓階梯式演講廳，可同時容納200人；5樓為會議室與研究室；5樓頂規劃為環保能源區，包括風力發電、太陽能的綠能實體學習基地。

搭配啓用典禮規劃一系列展示活動，包括牛背上的風景畫展，還有各式各樣的機器手臂與齒輪研磨工具機等展示，歡迎民眾前往參觀。另外，圖書館戶外有水牛銅雕、教學相長、長椅共讀與盪鞦韆等4件銅雕作品，營造書香、花香共伴的閱讀環境。

上銀科技自2004年起，積極投入精密機械領域人才培育的公益活動，包括創辦「上銀機械碩士論文獎」、「上銀智慧機器手實作競賽」等，並催生與主導推動自動化工程師、機器人工程師證照考試。

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