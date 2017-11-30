今天變天了！冷空氣南下 明晚至週六晨最冷

弱冷空氣開始南下！（圖擷取自天氣即時預報）

2017-11-30 10:16

〔即時新聞／綜合報導〕昨天天氣明顯感受到溫熱，不過今天開始變天了！而且越晚越涼！

天氣即時預報在臉書上提醒，新一波東北風正在南下中，目前大約已抵達中部、隨時間逐漸加強，下班下課時風力會更強。

天氣即時預報說，本週共有「兩」波冷空氣影響，一波是今天（較弱），另一波是週日晚上（較強）。週四到週日晨，中北部低溫18°C，南部感受較小，週五晚至週六晨，最涼冷，而在週日晚至下週四，中北部低溫15°C，南部低溫17°C。

本週降雨部分，天氣即時預報說，從即刻到週末假日，北部、東北部整天陰天，飄雨～小雨；花蓮、台東、馬祖地區以多雲為主，偶小雨；中部、南部以多雲為主，好天氣，不過週末假日水氣稍多，中南部可能有飄雨。

至於空氣方面，天氣即時預報說，因北風起，污染物正在移動與稀釋中，上午「雲林以北」都已經明顯轉好，AQI可望都達到良好至普通等級，嘉義以南因風速仍弱，需等稍晚；高雄、北屏東因地理位置，會改善但有限。在東北風持續吹拂、無明顯境外污染影響前提下，多數地區空氣會維持相對不錯，但強北風吹，同時提醒「彰化以南」河床南側，注意強風揚塵（PM10）。