台南農改場推節水農業 觀摩虎尾花卉專區滴灌設施

虎尾滴灌設施花卉專區，大大提高水資源利用效率。（記者廖淑玲攝）

2017-11-29 19:09

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾農會推動設施農業20年有成，尤其採滴灌設備水資源利用效率達7至8成，台南農改場為推廣黃金廊道節水產業，今天特別安排來自全國各地的農民及業者觀摩虎尾花卉專區滴灌設施，大受肯定。

農委會為了降低超抽地下水速率，舒緩地層下陷，以免高鐵沉陷，從彰化到雲林路段沿線左右各1.5公里畫為「黃金廊道」。

農政單位要求黃金廊道以節水為主軸，推動傳統農業產業精緻化及多元行銷，發展農業旅遊並鼓勵民間企業投資，建構省水、節能源的農業產業，既能減少農業生產對地層下陷的威脅，也能因應愈來愈極端的氣候型態。

台南農改場場長王仕賢指出，虎尾農會推廣設施種花，秋冬以高密度不摘心多花菊生產技術，尤其利用滴灌作肥料及水分管理，間歇電照明，生產高品質農產品，克服台灣高溫多雨的不利生產環境，發展特色作物，推動虎尾成為全國花卉發展中心。

王仕賢強調，該套滴灌系統是由最缺水的以色列發明，相較傳統溝灌浪費超過50％的水資源，滴灌利用效率達7成以上，相當適合黃金廊道區域的農業栽培，今天台南農改成帶領上百名農民及業者參觀農民鄭欣奇的設施。

鄭欣奇分享該設施早在20年前由他父親接受虎尾農會輔導創建，10年前由他接手，夏季種植番茄、冬天栽培洋桔梗，由於設備良好加上他定期維護滴灌管線、酸洗清管作業徹底，確實發揮節水功能，讓參觀農民大開眼界。

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