獨家》陽明大學新校長資格遭批 張鴻仁：教育部莫插手

2017-11-29 12:58

〔記者吳柏軒、林惠琴／台北報導〕陽明大學十月剛選出新任校長，由前疾管署長郭旭崧出線，卻遭檢舉質疑資格，人令也遭教育部卡關，陽明校長遴選委員會召集人張鴻仁呼籲，郭的資格在教育部代表把關下，絕無疑義，一切依法依章，盼官方或外界莫插手大學自主。

陽明大學今年成立校長遴選委員會，進行第8屆校長遴選程序，10月11日投票，前疾管署長郭旭崧得票超過4分之3，當選新校長，但外界卻開始質疑其資格，國民黨立委甚至召開記者會，指其在學界僅副教授資格，不具教授身分，連監察院也介入調查。

對此爭議，校長遴選委員會召集人張鴻仁十分困惑：「教育部早放寬資格！」在102年函釋，放寬副教授8年資歷者可選校長，郭旭崧在陽明任教多年資格符合，不明白為何屢遭質疑及調查。

張鴻仁說，這次校長遴選除了最初的候選人名單保密外，其他程序一切透明公開，名單保密是希望不影響優秀人才，避免公開後影響其原職，因此這次校長遴選多達9名候選人通過初選，競爭激烈，且每個人都具備擔綱國立大學校長的資格。

張鴻仁補充，且校長遴選委員中，包含3名教育部重量級代表，1名教育部次長、2名國立大學校長，整個委員會更多達5人具校長資歷，不可能不明白選校長的候選人資格，遴選會議從頭到尾，都沒有任何「異議」，選舉投票更順利，3輪投票10分鐘就投完，可見眾人意見大致相同。

但郭旭崧出線後，陽明10月將人事案送進教育部，卻遲遲未獲核備，11月更遭國民黨立委召開記者會事後質疑郭的資格，連監察院也介入調查，教育部也發文要求陽明校方補件，對此，張鴻仁有其堅持。

「不該做的事不能做！」張鴻仁說，郭的資格沒有疑義，教育部絕對知道，但1個多月來卻不斷要求重新檢視，甚至質疑校長遴選委員會的審查程序，當下痛批：「去問你們（教育部）派的3位代表啊！」重申候選人的資格都是「逐案審查、一一投票」，初選要獲3分之2的委員支持才能進入下階段，面對教育部再次要求重審郭旭崧資格，張鴻仁不讓步。

然，12月1日是陽明第8屆新校長的預訂上任日期，人事案卡關下，恐導致新舊校長無法交接，校務現空窗期，張鴻仁只能呼籲，過去教育部掌控國立大學校長的時代已結束，大學法等精神都強調大學自主，校長遴選辦法也皆依照規範並無疑慮，教育部應放手，至於是否有其他政治力或幕後黑手介入，張鴻仁不願猜測。

針對陽明校長人事案卡關，校友總會會長白勝方表示「看起來有點奇怪」，畢竟按照時間算，後天就應是新校長上任日期，校友會遲未接獲校方邀請參加新舊任校長交接典禮，校友會已跟民代反映，還是希望新校長可如期上任，不要被影響。

而獲選勝出的郭旭崧則表示，對卡關這件事也有點納悶，但因為自己是「球員」，只能聽從「裁判」的意見，希望教育部能盡快有結果，避免影響校務運作。