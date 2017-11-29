八里污水廠被爆偷排逾700次 北市府恐被罰50億！

八里污水處理廠的蛋型槽。（資料照）

2017-11-29 09:01

〔即時新聞／綜合報導〕今年4月週刊爆出，向北市府承包八里污水處理廠代操作業的國內知名環保污水處理業者惠民實業，將八里污水處理廠的污水直接排入海洋，新北市環保局依《水污染防治法》重罰負責管理的台北市政府衛生下水道工程處1200萬元，全案由士林地檢署調查，但現在檢方查出，惠民3年內竟偷排超過700次，若依當初裁罰的標準，這次北市府恐遭新北市裁罰近50億元！

《壹週刊》報導，在今年4月新聞曝光後，新北市環保局調查後發現，惠民在今年2月6日、3月9日兩度將沉澱池未經處理的部分污水排入海洋，市環保局依《水污染防治法》重罰負責維護管理的台北市政府衛生下水道工程處各600萬元，一共1200萬元的金額。

報導指出，知情人士透露，惠民在3年內偷排放超過了700次，平均每兩、三天就會偷放一次。當初台北市長柯文哲聽見北市府被開罰1200萬元曾驚呼「天啊」，但也只能說：「被抓到只能算了。」但是按照新北環保局當時偷排放一次罰600萬元的標準，北市府恐怕會被罰近50億元的天價罰款。

台北市衛工處處長陳世浩回應，因各縣市環保局都有所謂「裁罰基準表」，統一規定各種違規態樣的罰金，起初新北市環保局開罰的兩次共1200萬元，但衛工處認為不符比例原則，為此已提出訴願，目前新北訴願委員會也要求新北市環保局另為處分，可能金額還會調整。陳世浩進一步指出，八里污水廠放出去的水都符合環保法令標準，若最後北市府被罰好幾個億，仍要去思考這樣罰是不是符合比例原則。

新北市環保局技正孫忠偉指出，現在案子已交由檢方調查，還沒收到調查結果，未來新北市環保局就是「依法嚴懲」，裁罰金額也會根據檢方的調查結果來決定，「偷放一次就罰一次，絕對沒問題」。