你在看我嗎？》15根頭毛要打薄 正妹設計師傻眼

ZOE剛當設計師時，曾經遇到瀏海只有15根的客人要求打薄，讓她當場傻眼。（記者吳昇儒攝）

2017-12-01 07:02

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆正妹髮型設計師ZOE，10年前誤打誤撞進入美髮這個行業，從洗頭小妹做起，憑藉著甜美笑容與精湛手藝，26歲那年就當上店長，成為該連鎖髮廊最年輕的店長，平均一年打理近5千顆頭。問她印象中最深刻的客人，ZOE說，剛當設計師時，遇到一位瀏海只有15根頭髮的男客人，居然要求打薄，讓她當場傻眼。

Q：當初為什麼會進入美髮業服務？家人支持嗎？

A：國中畢業後也不清楚自己有什麼興趣，就懵懵懂懂跟著朋友一起進入美髮業，這行業在10年前很辛苦，12小時以上是必備的，當初家人心疼我很不支持，現在我稍微有點成績，家人也就不反對了。

Q：每個階段的平均待遇如何？

A：美髮業起薪不高，可能連最低工資都沒有，就是靠著學習，練好基本功，一步一步升上助理、設計師後，慢慢累積客源，待遇就會變好，年薪不比一般上班族差。

Q：當學徒時有沒有遇到什麼困難？一天最多洗幾顆頭？

A：一開始當洗頭小妹，因為長時間碰水，手經常脫皮，尤其是冬天時更痛，最高曾經一天洗到20顆頭左右，很幸運的是我遇到的設計師跟前輩對我都蠻好的，助我順利走完這個階段。

Q：從洗頭小妹變成設計師最大的差異是什麼？

A：最大的差別就是當學徒時只能透過觀察、學習，去摸索美髮這個行業，通常是設計師剪什麼造型，就只能學那個造型，會被侷限住；升上設計師後，就可以有自己的舞台，展現自己的想法。

Q：有遇過那些難搞或討厭的客人嗎？

A：剛升上設計師時，遇到一位男客人，額頭瀏海算算不到15根，卻要求打薄，我當場傻住，怎麼勸都勸不聽，只好照辦。我最討厭明明價目表已經明白揭露各項消費項目金額，還是有客人以為自己到了菜市場，拼命殺價；不然就是有些自以為花錢就是大爺的囂張客人，剪個頭髮而已，卻跩個二五八萬。

Q：有沒有幫那些名人服務過？每個月大概打理多少客人？

A：曾經幫一些議員服務過，外縣市可能不認識，但在基隆算是有名的人物，基於客戶隱私不方便透露。算算每個月指定我剪髮或吹染整燙的客人大概有400位，一年逼近5千大關。

Q：平時該怎麼保養頭髮？

A：洗完頭後可以抹上護髮素，大約讓它在頭髮上停留5分鐘後再沖掉，立刻將頭髮吹乾；但因每個人的頭髮特性不同，有的屬於油性髮質、有的則是乾性髮質，建議跟自己的設計師討論後，挑選適合的護髮素，才能事半功倍。

Q：你認為甚麼樣特質的人，才適合進入美髮業？

A：想進入美髮業，第一個要件是要有熱忱，才能打好基本功，沒有熱忱很難撐到當設計師，這是一個很艱辛的過程，而且一開始當設計師也領不到多少錢，如果過度重視物質生活，半途而廢就非常可惜，所以要很堅持，現在後輩常常吃不了苦，能撐到最後的沒幾個。

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