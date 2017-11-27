義賣明星商品及二手精品 弘道號召民眾關懷弱勢長者

弘道舉辦明星商品、二手精品義賣助弱勢老人義賣活動。（弘道提供）

2017-11-27 19:09

〔記者楊綿傑／台北報導〕為募集獨居碩長輩照顧經費，弘道老人福利基金會將於本周六起舉辦「打包愛心 衣起助老」二手精品義賣會活動，藉由藝人捐出二手衣物，並號召民眾一起響應，旨在讓老人家們知道社會沒有遺忘他們。

這次活動已經是第三屆，包括佩甄、小嫻、丁噹、Vicky、小禎、徐熙娣、郭采潔及隋棠等藝人都熱烈響應，並捐出各種衣物、精品包及鞋子。今天出席記者會的佩甄說，每年在歲末寒冬時，大家不是添購新衣就是在家中和親人一起團聚吃飯，但是在社會的角落中，還有許多獨居弱勢長輩，需要我們注入更多的關懷與溫暖。

弘道基金會執行長李若綺表示，每年11月到隔年2月都會發起歲末年終之「寒冬助老 刻不容緩」獨居弱勢老人照顧募款計劃，並調查長輩實際需求，提供春節前的3個應景服務，預計幫助2900人次的長輩在農曆春節前進行居家環境除舊佈新、陪同辦年貨、舉辦圍爐餐、共度年夜飯，以及年節後陪伴長輩走春拜年、踩街慶元宵，給獨居長輩們一個暖心的冬天。

根據弘道統計，目前已募集到3000件的二手精品與衣物，其中不乏眾多知名品牌，如BANANA REPUBLIC 、BURBERRY、Celine、CHANEL、GIORGIO ARMANI、Gucci、Salvatore Ferragamo、TOD’S等精品衣物與包包，而義賣會將於12/2（六）誠品敦南店1F大廳、12/16（六）至12/17（日）亞洲廣場（原五鐵秋葉原1F戶外廣場）辦理，邀請民眾共襄盛舉。