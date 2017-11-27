宜蘭冬季秘境之一 三星安農溪落羽松林變色了

宜蘭三星鄉安農溪旁的落羽松林，近日已開始隨氣候變色。（記者張議晨攝）

2017-11-27 14:58

〔記者張議晨／宜蘭報導〕位於宜蘭縣安農溪畔的落羽松林，是宜蘭三星鄉的秘境之一，近幾天隨天氣轉冷，落羽松葉漸漸變色，預估變色時間將持續到明年2月，鄉長黃錫墉直言，「落羽松最漂亮的時節，就從現在開始！」。

三星鄉的落羽松林位於安農溪畔、田心橋旁，近幾年隨部落客分享爆紅，讓落羽松林成新興觀光景點，國光客運甚至為此開闢路線，人氣搶搶滾。

三星鄉長黃錫墉表示，落羽松林為公所種植，因落羽松隨氣候由綠轉黃再變紅，每年11月起，葉黃紛飛，直到隔年三月落葉為止，要把握這番絕景，也得把握時間。

三星落羽松林從不遠處的張公圍親水公園開始，沿自行車步道往上游走，到田心橋旁，構成帶狀分布。

黃錫墉指出，三星落羽松林的美，在於落羽松是密集聚在一起，加上一旁有安農溪，廣袤綠地，搭上紅黃交錯的落羽松，構成一幅很棒的景致；雖然其他地方也有落羽松，但宜蘭三星交通方便，遊客來回車程時間較短，且三星保有農村景致，更值得一遊。

黃錫墉強調，配合落羽松秘境，今年鄉公所已在秘境旁營造花海，讓遊客既可欣賞落羽松又可觀看花海美景，預計元旦期間，這片花海將綻放迎人。

宜蘭三星鄉安農溪旁的落羽松林，近日已開始隨氣候變色，即便天氣不穩，仍吸引不少遊客慕名而來。（記者張議晨攝）