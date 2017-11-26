台中市光正國小歡慶60週年校慶

光正國小醒獅戰鼓隊屢獲佳績，六十週年校慶出場演出，也贏得滿堂彩。（記者黃鐘山攝）

2017-11-26 19:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕霧峰區光正國小今天舉辦60週年校慶，在學童直笛伴奏下，師生、校友及家長合唱生日快樂歌，還有趣味的文創園遊會，提供童玩、剪紙及編織等手作體驗。此外，學校也邀請在地的國立台灣交響樂團、歌仔戲團到校演出。

光正國小校慶活動20多位學生以直笛吹奏生日快樂歌，慶祝學校創校一甲子，教育局主任秘書方炳坤與校長阮志偉、學校師生、校友及地方人士一起切蛋糕慶生，市議員段緯宇、國策顧問湯文萬等人到場共襄盛舉。

方炳坤說，光正國小培育出不少優秀人才，全校師生雖然只有100多人，但是在課程推展及各項比賽中，都有非常好的表現，田徑隊及醒獅戰鼓隊即連年獲獎。醒獅戰鼓隊今年還獲邀前往美國，參與國際童玩節演出，贏得滿堂彩，也讓孩子們有機會拓展國際視野。

光正國小校慶活動發揮創意，在籃球場安排了文創園遊會，共有10個工坊攤位，透過童玩、影像、剪紙、拼裝及編織等6大體驗方式，讓師生及社區家長們可以學習DIY製作旋翼蜻蜓、卡片、鑰匙圈、手環及飾品等不同難度的趣味作品。

另在操場舉辦的校友聯誼會則席開100多桌餐敘，並邀請在地的國立台灣交響樂團進行銅管五重奏；而日前校慶系列活動也與社區結合，舉辦學童化妝踩街報喜嘉年華、學校及社區聯合運動會、歌仔戲團演出及老照片回顧展，內容多元、活潑。