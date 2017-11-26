大葉磨課師 財務會計課程獲金質獎

2017-11-26 14:27

〔記者陳冠備／彰化報導〕您磨課了嗎？全球各地知名大學近來掀起一股MOOCs「磨課師」風潮，只要開啟特定教學影片網站，就能提供民眾線上免費進修。大葉大學財務金融學系副教授鄭孟玉開設磨課師財務會計系列課程「探索數字DNA」，讓學習會計淺顯易懂，廣受到各界人士好評，近日獲選 「2017學習科技產品金質獎」肯定。

鄭孟玉指出，不論從事何種行業都會接觸到會計，比如請款、報帳、投資等都跟會計有關，對需要運用財務資訊來進行決策的人而言，學習會計語言是必要的，因此設計「探索數字DNA」，課程包含財務會計基礎篇、為公司把把脈、成本疊疊樂，讓會計新手也能淺顯易懂。

鄭孟玉說，大葉大學獲得教育部磨課師計畫補助，課程也受到公務人力發展學院青睞，選為公務人員選修課程，這次得獎是對大葉大學推動創新教學、多元學習的肯定，因此將在12月1日起，推出全新課程「財務會計進化論」，線上課程共七週，學員只要修課總成績超過（含）60分，就可以獲得修課通過證明。

歡迎有興趣學習會計的民眾到ewant育網開放教育平台（網址https://goo.gl/tcJYa7）、e等公務園+學習平台（網址https://elearn.hrd.gov.tw/info/10004288）報名選修。