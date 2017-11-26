罕見！市值逾3億百餘輛野馬跑車大會師

第一代野馬跑車，骨董味十足。（記者湯世名攝）

2017-11-26 12:18

〔記者湯世名／彰化報導〕全國野馬車主大會師！100多輛從第一代到最新的第六代野馬跑車今天齊聚彰化市，有復古的骨董車，更有大改裝動感十足的跑車，一字排開，讓遊客眼花撩亂，還有香車配勁裝辣妹，遊客們紛紛拿起相機猛拍。主辦單位人員指出，今天是年度大會師，上百輛野馬跑車市價總值約3億元，平常要一次看到這麼多的野馬跑車聚在一堂，相當罕見。

今天在彰化市與花壇鄉交界處的「遇見幸福」宴會館廣場，陸續駛入一輛輛的野馬跑車，現場有第一代到第三代的骨董野馬車，另有全新的第六代5000CC野馬跑車，其中有不少車主把愛車大改裝，變成電影《變形金剛》中的狂派暴龍外觀，還改裝成超跑鍘刀式車門，超酷超炫，另有1名莊姓車主，愛車是全新第六代野馬，市價300多萬元，光是改裝車輪、車框就多花了50萬元，令人咋舌。

會場也有不少勁裝辣妹穿梭，且由男伴開著車駛進會場，羨煞旁人，還有車模走秀介紹車款，清涼裝扮吸引不少民眾目光，紛紛拿起相機猛拍。

主辦單位人員說，野馬經歷了幾次的轉變直到到現在的第六代，他們都是一群愛好野馬的車主，彼此相約相聚，成員有上百人，每年都會舉辦車聚，希望能欣賞各個地區遠道而來的車子，與各個車主有更深入的了解及交流，今年在彰化市舉辦，上百輛野馬齊聚市值約3億元，要同時看到這麼多輛野馬跑車，相當不容易。

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第二代野馬跑車，相當珍稀。（記者湯世名攝）

車主把愛車大改裝，變成電影《變形金剛》中的暴龍外觀，還改裝成超跑鍘刀式車門，超酷超炫。（記者湯世名攝）

野馬跑車超酷超炫，相當吸睛。（記者湯世名攝）

火紅色野馬跑車超酷超炫，相當吸睛。（記者湯世名攝）

上百輛野馬跑車一字排開，超酷超炫，相當吸睛。（記者湯世名攝）

野馬跑車超酷超炫，相當吸睛。（記者湯世名攝）