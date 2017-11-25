基隆景觀總顧問阻礙地方建設？ 議員批審查耗時

基隆市政府推動「環境景觀總顧問」制度，議員們指審查耗時，許多工程案被退件多次，雞蛋裡挑骨頭阻礙地方發展。（記者林欣漢攝）

2017-11-25 18:55

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市政府推動「環境景觀總顧問」制度，工程建設須由景觀總顧問審核通過才能進行，議員們指審查耗時，許多案子被退件6、7次，雞蛋裡挑骨頭，一度要砍預算，最後仍決議通過，不過，零星基礎工程可由業務單位設計負責，不需經過景觀總顧問審查。

議員張耿輝、游祥耀、張漢土、藍敏煌、楊石城、施世明等人指出，景觀總顧問不僅是書面審查，要「身歷其境」了解地方上真正的需求，許多工程申請動工，卻一直卡在景觀總顧問這一關，延宕很久，導致地方建設的效率變得很差，基層民眾很不諒解。

議員們認為，景觀總顧問應該是協助推動城市景觀規劃，現在卻淪為地方建設的絆腳石，連擋土牆彩繪等小工程，都得經過景觀總顧問，甚至有案子從年初申請到現在都還無法通過，根本是搬石頭砸自己的腳。

市府都市發展處長徐燕興說明，過去景觀總顧問的工作內容，包括協助市府向中央寫計劃提案、1000萬以上工程規劃細部設計提供意見、城鄉風貌相關提案的計劃管考等，後來在推動城鄉風貌整體改善的過程中，發現很多地方往往僅一步之遙，彼此卻無法銜接，今年起景觀總顧問便開始加強協助各類工程的細部設計，工作量也變大很多。

經過討論後，市議會審查會主席蘇仁和最後決議通過預算，但零星基礎工程部分，可由業務單位設計負責即可，不需經過景觀總顧問審查。