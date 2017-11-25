「拱天聖母橋」完成吊梁 拱天宮聯絡道可望農曆年前通車

通霄白沙屯拱天宮聯絡道路預計農曆年前完工，跨鐵路橋梁段命名「拱天聖母橋」。（苗栗縣政府提供）

2017-11-25 16:17

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮拱天宮是全國知名宗教信仰中心，但龐大車流成為當地交通安全隱憂。苗栗縣政府爭取交通部補助經費、拱天宮廟方負擔配合款，聯絡道路去年9月動土，目前已完成工程難度較高的跨越台鐵海線鐵路吊梁作業，預計農曆年前可通車，苗栗縣政府也將聯絡道路跨越橋梁命名為「拱天聖母橋」。

苗栗縣政府說，「白沙屯拱天宮」是重要宗教資產，白沙屯媽祖婆進香徒步南下雲林北港朝天宮進香，更被列為「國家重要無形文化活動資產」，年年吸引眾多信徒隨行。

不過，台一線轉往拱天宮的主要道路狹窄，更有鐵路平交道，每逢媽祖婆進香、回鑾，大量車流造成周邊道路嚴重堵塞，甚至從拱天宮附近平交道回堵至台一線，更曾發生遊覽車擦撞民宅、車陣堵住平交道無法通行，火車被迫緊急煞車等狀況，險象環生。

苗栗縣長長期爭取，獲交通部同意核定納入「生活圈道路交通系統建設計畫」，總經費3億3000萬，其中的地方配合款3960萬元由拱天宮管理委員會全額贊助。

苗栗縣政府說，工程目前進度已達8成5，可望於農曆年前通車，屆時將可紓解明年媽祖進香時的龐大人潮與車流。而道路工程跨鐵路橋梁段，洽詢通霄鎮公所及地方意見後，採納建議，定名為「拱天聖母橋」。