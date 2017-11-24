與實景聯結！陳澄波名作《岡》陶版畫 淡江中學八角塔揭幕

台灣畫家陳澄波畫作《岡》，以陶版畫重製，懸掛在淡江中學八角塔內。（記者翁聿煌攝）

2017-11-24 20:30

〔記者翁聿煌／新北報導〕台灣第一代西畫家陳澄波在228事件中犧牲，遺作中有20多幅淡水風景畫，其中，油彩作品《岡》是以淡水中學校（今淡江中學）的地標景點「八角塔」為主題，陳澄波文化基金會以陶板畫重製這幅名畫，並與校方合作，將陶板畫放置八角塔內，畫作和實景聯結，重現名畫風采，向一代大師獻上懷念與敬意。

陳澄波文化基金會董事長、陳澄波的孫子陳立栢說，《岡》在1936年用畫布油彩繪製，畫中的八角高塔坐落遠方，塔下沿山坡有一大片農田，田埂、道路、樹冠橫向線條猶如五線譜，陳澄波猶如指揮家用手中的彩筆當成指揮棒，演奏出燦麗歡樂的田園交響曲。

畫作中，山岡上的淡水中學校即為現今的淡江中學，是馬偕博士兒子偕叡廉於1914年創立，更是北台灣第一所提供台籍學生就讀的中學。畫中的八角塔，有主塔及二個衛塔，是1925年由加拿大宣教師羅虔益，依照加州理工學院西式塔的建築概念，再結合中式三合院的文化要素，成為淡江中學的代表性建築，還曾出現在校友周杰倫的電影《不能說的秘密》中。

陳立栢說，基金會特別聘請國內頂尖陶板燒窯人員，花費100多萬元將，《岡》複製於陶板上，捐贈給淡江中學，讓祖父的畫作能與畫作景色融合一體，以公共藝術品形態推廣美術教育。

淡江中學柯賜賢說，感謝陳澄波文化基金會捐贈陶版畫，畫作以公共藝術品型態懸掛於八角塔內，讓藝術與歷史交會，讓名畫與古蹟相逢，成為淡江中學與藝文界盛事。