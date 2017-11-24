議員要求復康巴士納敬老卡 北市府稱已有優惠

2017-11-24 17:04

〔記者蕭婷方、黃建豪／台北報導〕為鼓勵長者走出家門，北市持有敬老卡與愛心卡長者可持卡免費搭公車、捷運及貓纜進出公營場館。不過，北市議員簡舒培今指出，目前北市也有5萬3千多名身心障礙長者搭乘復康巴士，每年平均也有超過57萬1千搭乘人次，盼北市府應立即將復康巴士服務納敬老卡交通優惠，讓台北成為真正的首善敬老之都。

對此，社會局與交通局均回，「現階段尚無將復康巴士納敬老卡優惠」。

復康巴士服務行之有年，收費標準為計程車費率的3分之1，為許多身心障礙長輩的重要交通工具。

簡舒培辦公室調閱資料指出，北市目前65歲以上的身心障礙長者人數有5萬3417人，佔總人數比例44%；截至今年10月為止，復康巴士的服務趟次便高達57萬1411次，以身心障礙長者所佔人數比例推估，有將近25萬人次的身心障礙長者搭乘復康巴士。

簡舒培認為，北市府的敬老卡政策，僅補助公車、捷運及部分公營場館，對身心障礙長者的實際需求不夠友善，導致5萬多名身心障礙長者僅能對敬老交通優惠乾瞪眼。

公運處一般運輸科長王郁凱則解釋，復康巴士的搭乘費用3分之2由市府補貼，價格本身就是優惠，且低收入戶另外享有每個月8趟免費搭乘的補貼，與一般公車、捷運的優惠不一樣，因此當初復康巴士才沒有納進敬老卡的服務項目中。 至於未來是否納入。王郁凱說，目前沒有規劃打算，也還沒有正式討論這件事。

社會局也回應，考量年紀大身心障礙長者已有補助部分車資，現階段尚無將復康巴士納入敬老卡的優惠範圍內。