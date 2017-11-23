鼓勵青年從農 興大特殊選才優先錄取農家子弟

2017-11-23 16:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕國立中興大學特殊選才招生，今年共有27個學系招收48個名額，獨立招收有特殊才能或不同教育資歷的學生，而興大以農立校，今年農資學院10個學系（組）首次提供農家子弟優先錄取的機會，希望培育農業新血返鄉，活化農村發展。

中興大學指出，特殊選才管道主要是針對難以透過現行招生管道入學卻具有學科能力優異、特殊領域有卓越潛能或特殊優良表現的學生，或學科以外表現傑出，在某領域有發展潛力的學生，另以特殊選才管道招生。

興大說，學生只要符合學系的招生條件，可以不必考學測、指考，就有機會進大學；興大自104年起推動特殊選才，目前共有35名學生透過這個管道進入興大就讀。

校方說，興大以農立校，農業科系完整，農業相關研究備受國內外肯定，現在農村出現高齡化、人才空洞問題，今年興大農資學院10個學系（組）首次提供具農家子弟身份者優先錄取的機會。

農資學院包含農藝、園藝、森林、應用經濟、植病系、昆蟲、動物、土壤環境科學、水土保持、景觀與遊憩學士學位學程等系組，共開放12個名額優先錄取包括具農家子弟身分及新住民及子女、經濟弱勢學生、實驗教育學生等特殊經歷學生。

其中，農家子弟身分，需提供考生本人或直系親屬農保證明或其他相關證明文件，校方期盼藉此培育農業新血返鄉，活化農村發展。

興大指出，特殊選才不採計學科能力測驗成績，希望招收學習動機強、具有特殊專才的學生。以資料審查及面試為主，報名時需備妥歷年在校成績及全校排名證明、自傳及申請動機、高中時期競賽成果證明、其他特殊表現或經歷證明文件等資料。

興大特殊選才即日起至30日金；招生簡章即日起可至興大招生資訊網下載（http://nchu.cc/3J!Eq）。招生服務專線：04-22840216。