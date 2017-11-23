桃市野鳥學會搬新家 增設救傷中心、教育館

桃園市野鳥學會開放預約導覽，附近幼兒園小朋友也前往上課。（記者陳昀攝）

2017-11-23 12:37

〔記者陳昀／桃園報導〕成立廿四年的桃園市野鳥學會，今天新家落成，除了轉型為受傷野鳥的中途之家，並擴充為宣導保育、保護棲地的野鳥生態教育館，未來會定期舉行生態講座與科普知識，學校也可預約校外教學，學習正確的野鳥保育觀念。

桃園市野鳥學會代理理事長吳豫州表示，由於鳥類棲息地改變與城市開發，學會每年野鳥救傷案件量從2013年的120件，增加到2016年的653件，過去因為沒有空間，只能在會員家中救治，如今成立全市第1個野鳥救傷中心後，可短期收容至少25隻傷鳥。

「沒有專業知識，幾乎養不活！」吳豫州說，民眾撿到幼鳥千萬不要自行飼養，民眾若撿到落巢幼鳥，建議先將牠移至拾獲處附近高處棲枝，隔30分鐘再回頭探視，若幼鳥沒有被母鳥帶走，再與救傷單位連繫。

吳豫州指出，學會目前有100多名會員和30多位志工，也聘請專業的救傷保育專員廖芳檍，並和普羅動物醫院、高生動物醫院合作協助野鳥救治，救傷專線：0978236319。

桃園市野鳥學會新址位於桃園區宏昌十二街504號，週一至週五晚上7點至9點開放，預約專線：0978103315、0978103371，參觀包含生態教育館及後方的1-4號埤塘導覽，歡迎民眾前往了解野鳥知識。