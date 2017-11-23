因應極端氣候 國內外專家學者齊聚台北舉辦國際研討會

2017-11-23 11:45

〔記者邱俊福／台北報導〕北市政府今天在台北晶華酒店與台灣大學大氣系暨天氣氣候災害研究中心合作，共同辦理「因應極端氣候之減災策略國際研討會」，由副市長鄧家基主持開幕儀式，會中邀請美國大氣學系研究聯盟郭英華博士等國內外專家學者齊聚，針對各種議題進行專題演講與討論。

北市消防局表示，近年來全球受極端氣候影響，災害規模不斷擴大，發生頻率也急遽攀升，使災害防救工作日趨嚴竣；在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第23次締約方會議（COP23）上發表的2018年全球氣候風險指數報告中，台灣的氣候風險排名從去年的第51名躍升至第7名，這份報告是以2016年以及1997至2016年的數據為基礎，報告中指出，面積小的島國，受極端氣候的影響特別大。

台灣在2016年的1月曾出現罕見的低溫，又受到6次颱風的侵襲，包括重創臺灣的莫蘭蒂和梅姬颱風，而今（106）年6月所發生的超大豪雨事件，亦造成北市多處的積淹水災情，針對極端氣候這個不可避免的現象趨勢，洞燭先機、事前預知災害境況，將成為未來災害防救工作最重要一環。

此次研討會，邀請到美國大氣學系研究聯盟郭英華博士、美國國家大氣研究中心李文兆博士、日本名古屋大學上田博教授、韓國釜慶大學李東仁教授、中央氣象局洪景山教授、中央研究院林傳堯研究員、台灣大學羅敏輝教授、游政谷教授、潘宗毅博士、台灣師範大學王重傑教授、中央警察大學鄧子正教授、銘傳大學王价巨教授及前氣象主播潘大綱博士等國內、外防救災及氣象領域的專家擔任講者，針對天氣科技發展、災害應變以及強化耐災能力與韌性等議題進行專題演講，最後由台灣大學周仲島教授引導與會成員進行綜合討論。