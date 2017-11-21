醫病》6旬婦沒嗅覺、記憶差 原來是腦瘤作祟

台中一名婦人，接連出現嗅覺喪失、記性變差的狀況，經電腦斷層檢查才發現頭部長了一顆6.5公分的腦膜瘤。（記者陳建志翻攝）

2017-11-21 19:30

〔記者陳建志／台中報導〕台中62歲蔡姓婦人因糖尿病長期在內分泌科看診，之前已失去嗅覺，近來記憶力更是大幅衰退，醫師覺得奇怪轉診安排檢查，赫然發現腦中長了一顆6.5公分、大小宛如棒球的腦膜瘤，因影響額葉，才會出現嗅覺喪失和記憶、判斷力變差的狀況，經安排轉診開刀切除後恢復良好，醫師提醒若家人突然出現記性變差、人格改變，最好就醫檢查釐清原因。

長安醫院神經內科醫師陳惠萱表示，這名蔡姓婦人喪失嗅覺已經有一段時間，原本在內分泌科固定看診、控制血糖，醫師發現她近來記性變差，連剛做完沒多久的事也忘記，覺得奇怪安排頭部電腦斷層檢查，才發現腦部有一顆直徑6.5公分，大小宛如棒球的腦膜瘤。

陳惠萱表示，患者的腦膜瘤因長在腦額葉的部位，影響到她的判斷力，當告知腦部長了一顆腫瘤，需轉診開刀時，阿嬤表現異常冷靜，竟說「這還要轉外科？不用了吧」！絲毫沒意識到問題的嚴重性。

陳惠萱表示，腦膜瘤一開始不會出現明顯症狀，等到壓迫到腦部時開始出現症狀，如果是長在枕葉部位，會影響患者的視野，看東西越來越不清楚，若是長在腦額葉，會出現嗅覺喪失、人格改變，以及判斷力和執行力變差的狀況。

陳惠萱提醒，民眾一旦發現家人有記性變差、人格改變或判斷力、執行力出現問題，或出現容易迷路、時間混淆、語言表達或書寫困難等，即有可能是腦腫瘤等症狀，要儘早就醫檢查釐清病因。