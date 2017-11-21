準點率領先仁川、香港、廣州、北京 桃機：仍要努力

2017-11-21 18:14

〔記者姚介修／桃園機場報導〕桃園機場航班準點率在後段班遭到民代質疑，桃園機場公司立即在21日表示，航班誤點並非機場營運問題所造成，準點率排名也較亞太主要機場優，不過桃園機場仍會檢討改善，努力提升服務品質。

桃園機場公司表示，桃園機場近9成航班都是中短程航班，受鄰近機場的天候（颱風、雷雨）、流量管制等因素影響甚鉅，其中以兩岸航線常因為中國流量管制造成航班延誤影響，導致來機晚到，也間接影響接續航班準點率。

機場公司依據資料庫分析，航機誤點最大原因為「來機晚到」58%，另外航空公司班機調度16%、航管因素5.8%、天候因素及機械故障各佔4%等。從這些數據顯示，桃機準點率不佳的原因，並非完全由機場營運管理所產生。

桃園機場公司指出，綜合亞洲營運型態且氣候條件相似之機場，依據國際航空情報資訊機構（OAG）排名，如韓國仁川機場460名、香港機場463名、廣州機場470名、北京首都機場477名、深圳機場481名，桃園機場排名則為396名，較亞太主要機場優。

桃園機場公司也強調，為持續強化航班準點率，針對機場營運，桃園機場已透過數據分析提升通關效率，如每日整點滾動更新的航班運量整點人數預報表，提供通關CIQS單位隨時檢視線上人力，如遇旅客報到高峰隨時加派人手，另外包括協助尋找旅客、調派保全人員加速安檢及行李處理效率，如遇來機晚到情況亦將協助航空公司告知旅客，遇突發狀況機場公司也將協助應變及緊急處理。

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