國際遙控飛機嘉年華 26日岡山熱鬧登場

「2017國際遙控飛機嘉年華」26日將在岡山航空教育展示館熱鬧登場。（記者蘇福男攝）

2017-11-20 20:30

〔記者蘇福男／岡山報導〕「2017國際遙控飛機嘉年華」本週日（26日）將在岡山航空教育展示館熱鬧登場，包括國內6大遙控飛機社團和美國、捷克等國遙控飛機將競技「尬機」，並有上百架T28木馬式教練機模型機同場飛行、撼動全場。

高市觀光工廠發展協會理事長陳秀卿表示，國際遙控飛機嘉年華將發表全球首度曝光的「V322 花式3D定點定翼機」，可在空中飛行及空中定點，看頭十足，航教館內珍藏我空軍T28木馬式教練機，該機是50年代由北美航空所開發的練習機，活動當天將有上百架T28模型機同場飛行，場面壯觀精彩可期。

國內6大遙控飛機社團及來自捷克、荷蘭、香港、美國、中國的遙控飛機，也將在航教館外廣場競技「尬機」。

陳秀卿表示，高苑科大物理系楊勝斐老師也是航空迷，經常帶領學員一同研發、組裝、操作無人機，會中將發表憤怒鳥遙控機、哆啦A夢無人機等可愛飛機飛行，另模型收藏家江敬業珍藏二次世界大戰至現代各式飛機、船艦模型，此次展覽將展出200多架美、蘇、日、德等國船艦和模型機。

26日活動從上午9點至下午5點，洽詢電話：07-6229100轉16、17。

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高苑科技大學物理系楊勝斐師生研發、組裝的無人機。（記者蘇福男攝）

主辦單位號召上百台T28木馬式教練機模型機，活動當天將同場飛行、撼動全場。（記者蘇福男攝）