桃園機場2航廈雜物間起火 出入境長廊煙霧瀰漫

桃園機場二期航站D5R接駁機坪候機室清潔公司雜物間，疑似電動車充電電瓶走火，引發雜物間廢棄物起火，機場公司也表示是電綫走火造成，詳細原因仍待調查，火災發生時出入境層煙霧瀰漫。（記者姚介修攝）

2017-11-20 19:01

〔記者姚介修/桃園機場報導〕桃園機場2期航站下午4點30分D5R接駁機坪候機室雜物間發生疑似電動車充電電池引發燃燒，雜物間還有一些易燃物品助燃才導致燃燒冒出濃煙，頓時二期航站濃煙四竄，消防隊趕到後噴水控制火勢，現場並未有人員受傷，詳細起火原因目前還在調查。

今天下午4點28分桃園機場中控中心接獲異常警示，經瞭解是位於桃園機場2期航站北側位於一樓的D5R接駁機坪候機室雜物間起火冒煙，隨後煙霧四竄到2期航站北側空橋長廊中央區附近出入境樓層，隨後派出消防隊到現場，火勢在4點50分撲滅開始善後，索性無人員傷亡，由於是在一樓，2、3樓旅客只看到煙霧瀰漫，許多3樓出境層經過旅客直呼太離譜了。

桃園機場公司副總經理但昭壁指出，目前起火原因還在調查，初步認為是雜物間電線起火引發，機場公司會檢討發生原因，絶不容許再有這種情形發生。

桃園機場二期航站D5R接駁機坪候機室清潔公司雜物間，疑似電動車充電電瓶走火，引發雜物間廢棄物起火，機場公司也表示是電綫走火造成，詳細原因仍待調查，火災發生時出入境層煙霧瀰漫。（記者姚介修攝）

桃園機場二期航站D5R接駁機坪候機室清潔公司雜物間，疑似電動車充電電瓶走火，引發雜物間廢棄物起火，機場公司也表示是電綫走火造成，詳細原因仍待調查，火災發生時出入境層煙霧瀰漫。（記者姚介修攝）

桃園機場二期航站D5R接駁機坪候機室清潔公司雜物間，疑似電動車充電電瓶走火，引發雜物間廢棄物起火，機場公司也表示是電線走火造成，詳細原因仍待調查。（記者姚介修翻攝）