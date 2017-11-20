國道出口標誌挖孔偷拍？高速公路局：假的！

2017-11-20 18:09

〔記者陳宜加／台北報導〕網路盛傳「國道1號中山高南下林口出口監視器已啟動，違規一次4000，請用路人注意龜山『龜』字下方圓孔。」高速公路局否認，強調確實新增高解析度攝影機，但絕對沒有挖洞偷拍這回事。

交通部高速公路局今天強調，目前已於林口A交流道南下出口架設高解析度攝影機，供警方舉發插隊、跨線等違規行為影像，其中一支攝影機掛設於出口預告標誌左上方，並非網路謠傳於標誌牌面挖孔偷拍，根據現場照片得知，該標誌表面完好並無孔洞，請網友不要再散布謠傳的合成照，以免誤導其他人。

高公局表示，尖峰時段部分高速公路出口因車流量大，常有回堵現象，少數不耐久候的用路人往往會在外側車道減速行駛，伺機插入減速車道上的連貫車隊，影響主線行車順暢及安全。為改善高速公路出入口匝道違規插隊情形，且應科技執法需要，目前已於鼎金系統南入、北出、中和南出、大雅南出及五股北出等5處易壅塞交流道試辦高解析度攝影機供員警取締違規使用；近期也將完成國道1號林口A南下出口及南港系統北上出口等2處交流道之高解析度攝影機設置。

高公局呼籲，用路人準備駛離高速公路時，如發現外側車道已有車輛排隊，應提早變換至外側車道跟著車隊循序進入減速車道，切勿在主線車道減速甚至停等伺機插入連貫車隊，違者除可處以3000至6000元罰鍰，也可能造成後方車輛追撞或回堵；如已通過等候車隊而無法順利變換車道進入車隊時，應續行至下一個交流道再依序駛離主線。

另高公局已於易壅塞交流道上游，利用電子看板顯示「出口壅塞靠右排隊」，提醒欲駛離高速公路之用路人提早靠右行駛，並依序排隊駛離主線進入交流道，以維護行車安全與秩序。