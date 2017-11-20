顧學生「腹肚」又助學 虎尾科大校慶邀「婆婆」點聖火

愛心婆婆和虎科大校長覺文郁一起點燃聖火，為校慶系列活動開場。（記者廖淑玲攝）

2017-11-20 16:42

〔記者廖淑玲／雲林報導〕虎尾科技大學37年校慶今天起盛大登場，開幕式校方特別表揚照顧學生「腹肚」的愛心婆婆並與校長覺文郁一起點燃聖火，加上一連串動態、靜態展演活動一場接一場，兼具藝文性、趣味性及學術性，炒熱虎尾。

「你是學生嗎？如果你是，請叫我婆婆」，在虎尾科技大學側門有一家「婆婆的店」，賣的麵或米粉、魯肉飯俗擱大碗，一大碗麵加滷蛋或貢丸只要20元，湯一律10元，照顧虎科大學生的胃；讓人感動的是，只要知道有繳不起學費、註冊費或需急難救助的學生，婆婆都會默默救濟，且永遠署名「婆婆」，也告訴學生「如果你有空，碗自己洗一洗」就算是回報，成為虎尾街上相當特殊的一家店。

因為婆婆的善行，今天虎科大校慶開幕，校方特別邀請婆婆到場一起點燃聖火，學生藉機表達謝意，婆婆仍堅持不願意透露姓名，只是歡迎大家來吃飯、吃麵。

虎尾科技大學以「虎科37、驚奇再起」為主題，今天起至25日推出一系列校慶活動，包括學生大海報比賽、還有園遊會、運動會、校慶路跑、靜態的｢歸圖」圖書館活動、中部自造者基地舉辦的創意達人及校友講座、實作等，並舉辦全國校際專題競賽暨校內專題競賽成果展，透過校際競賽交流，提升學生視野與競爭力。

另有各系所研討會及校友回娘家、高中職校長結盟座談會與師生參訪；11月24日晚間在該校第一校區校慶演唱會，將邀請李聖傑、謝和弦、林芯儀、陳芳語、李佳薇等知名藝人，歡迎共襄盛舉。

校方感謝婆婆的愛心設置圓夢助學專案勸募基金，提供弱勢學生完善輔導。

覺文郁強調，今年校慶系列活動多達30餘項，全部開放免費入場，歡迎社區民眾參與或查詢。