台大等北市7醫院 空氣品質細菌濃度超標

台北市環境保護局今宣布，北市公告列管醫療機構室內空氣品質稽查結果，包含台大醫院在內的7家醫院細菌濃度超標。（資料照，記者林惠琴攝）

2017-11-20 11:04

〔記者周彥妤／台北報導〕時序入秋，天氣劇烈變化，民眾感冒人數激增，更頻繁出入醫院，台北市環境保護局今宣布，北市公告列管醫療機構室內空氣品質稽查結果，7家醫院細菌濃度超標，包含台大醫院、長庚醫院、萬芳醫院、和平醫院、台北醫學大學附設醫院、台大兒童醫院、馬偕兒童醫院，其中和平醫院的二氧化碳濃度也超標。

環保局指出，針對北市公告列管23處醫療機構，實行室內空氣品質專案稽查發現，有7間醫院細菌濃度超過管制標準1500 CFU/m3，依超標值最多排序，分別為台大兒童醫院（檢測值：2792）、和平醫院（檢測值：2661）、馬偕兒童醫院（檢測值：2410）、長庚醫院（檢測值：2203）、台北醫學大學附設醫院（檢測值：2056）、台大醫院（檢測值：2010）、萬芳醫院（檢測值：1949）；另外，和平醫院的二氧化碳濃度（檢測值：1099）也超過標準值1000 ppm。

環保局表示，已依法要求7家醫院限期改善，並張貼室內空氣品質不合格標示，逾期未改將處5萬元以上25萬元以下罰鍰。

環保局呼籲，公告場所應做好室內空氣品質管理，以免違反相關規定遭罰，尤其醫院是病患頻繁進出場所，易有細菌濃度過高問題，亦為細菌、真菌等微生物污染來源；室內環境應徹底清潔消毒並保持乾燥，同時加強通風換氣，必要時亦應於空調設備中加裝紫外光、臭氧等殺菌設備；醫院並應張貼告示宣導民眾及醫護人員應配戴口罩，除了保護自身健康、亦有利於維護良好之室內空氣品質。