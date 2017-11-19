108年部分校系免學測即能入學 台大：憂心學生素質

2017-11-19 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導，從後年開始，大學招考制度將有所改變，部分校系不需考學測就可申請入學。台灣大學提出質疑，若不採計學測或僅採計1科，可能導致學生素質下降；但大學招生委員會聯合會表示，免學測的新制主要是針對術科校系。

《中央社》指出，聯合晚報今日報導，大學招考制度在108年起推出新制，部分校系不必考學測，即可申請入學。術科如音樂、美術與體育等，該校系若不參考學測成績，考生得不用參加學測，可憑術科成績參加個人申請或繁星推薦。至於非術科校系，第一關的篩選科目減為1至4科，可望能降低考生的應試壓力。

招聯會執行秘書戴念華表示，招聯會於8月決議，學測自108年起從必考改為選考，若考生報考校系未參考學測成績，考生則無須參加學測，即可報考相關招生管道。戴念華表示，招聯會近日會針對個人申請與繁星推薦等招生管道的相關規定進行修正。

戴念華指出，考生得不參加學測的先決條件是欲報考的該校系「未」使用學測成績，這項新制主要是針對音樂、體育等術科校系，一般校系仍須報考至少1科學測科目以篩選或檢定。

但台大副教務長張耀文表示，招聯會在決議文上並沒有提及只有術科校系才不必參加學測，若可以不採計學測科目，後段的學校為了搶學生，可能會比照辦理。

張耀文指出，如此將造成學生素質下降，連帶降低國家的競爭力，就算有採計學測，僅採計1科的成績，學生素質同樣令人擔心。