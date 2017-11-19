用愛圍繞城市！新竹市社區熱情響應失智者而跑

新竹市11個社區響應為失智症者而跑的活動，各社區有的當啦啦隊或補給站，有的也陪跑，就連新竹市議長謝文進也陪長髮走一段路，一起用愛圍繞整個城市，也讓更多人認識失智症。（記者洪美秀攝）

2017-11-19 18:55

［記者洪美秀／新竹報導］響應台灣居家服務策略聯盟發起的「RUN 伴 Taiwan 2017」，新竹市府社會處、新竹市議會議長謝文進和老五老基金會新竹服務中心今天上午在竹市228公園舉行「RUN伴-為失智症長者而跑」活動，不少社區及居民近500人響應這場路跑活動，一起「用愛包圍新竹市」，讓失智者不孤單。

這場路跑活動由社會處處長陳雪慧和98歲的失智代表共同起跑，社區居民也以充滿人情味的接棒方式替跑者加油，且設有11個補充站點，除陪長者路跑，還有的推著坐輪椅的長輩跑，每個站都有精采的陪跑活動，就是要讓失智者不孤單，並戰勝失智。

新竹市議會議長謝文進下午也號召50人一起陪伴3位失智症者以輪椅方式走下一站，最後在金華社區據點與失智長輩一起共進下午茶，並回到228公園，將棒子交接給下一站-苗栗縣。

老五老基金會表示，看到這麼多人出來力挺失智者，讓人感到溫暖，新竹市是個充滿愛的城市。RUN TOMO「為失智症長者而跑」源於日本，台灣居家服務策略聯盟發起「RUN 伴 Taiwan 2017」，召集各縣市團體支持響應，將在3年內挑戰1000公里，目前已完成80%，新竹市的愛心，讓跑者充滿愛的能量，繼續為愛而跑。