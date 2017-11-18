台中今晚空氣比苗栗好 莊秉潔教授：燃油鍋爐汰換政策奏效

2017-11-18 23:02

〔記者黃鐘山／台中報導〕台灣西半部今天中午過後空氣品質轉佳，尤其是中部以北暫時揮別空污陰霾。其中，台中市各空氣品質監測站多已回到綠色的良好等級，晚上的縣市空品色塊更是呈現代表優良的深藍色，比原本空品就不錯的苗栗縣淡藍色更佳。

對此，中興大學工學院副院長莊秉潔教授今晚在臉書PO文說，主要應該是台中大力推動燃油鍋爐改燃氣發揮影響力，而台中火力發電廠約占全市空污比重9％，只要台中電廠及中龍鋼鐵的煙流不吹入台中盆地，台中的空氣就有機會與台北、苗栗相當。

「台中市之空氣，今晚（2017/11/18）又比苗栗好了。」莊秉潔在臉書貼文開頭就直接這樣宣稱，不但讓台中揮別將近2天的空品惡化陰霾，還首度指出空品改善的主因，應該是台中去年至今已推動近百家企業從原本的燃油鍋爐改天然氣，降低對空氣的污染程度。

莊秉潔也公布他個人對台中空污源占比重的研究結果，台中火力發電廠造成台中市空污濃度占9％，比環保局公布的14.6％稍低；其他工廠則占38％；各式車輛22％；溢散源占27％。

莊秉潔也強調，改善空污確實需要眾人共同努力。他說，自己從昨天開始提倡台中市民應考慮改騎自行車通勤、通學。如果大家都將開車騎車習慣改變為搭公車、騎自行車，甚至走路，台中就很有機會脫離霾都的印象，成為台灣轉型成功之健康都市。

台中市環保局則說，感謝莊教授的肯定與提出寶貴意見。除了督促中火等大型工廠改善污染排放，市府自104年更訂定「臺中市政府推動企業加熱設備改用天然氣補助要點」，並採取嚴格的鍋爐加嚴標準，督促中小型燃油鍋爐改為燃氣鍋爐，對粒狀污染物去除效率可達99％，大幅減少空污。

今年截至10月底已有122家業者申請補助，其中40家完成改用燃氣鍋爐，污染減量統計PM2.5達6.66公噸、粒狀污染物達11.87公噸、硫氧化物達109.34公噸、氮氧化物達61.42公噸；將繼續輔導業者改裝，讓台中空污大幅改善。