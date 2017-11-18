東埔溫泉火把浴衣踩街 大溪地舞女郎展熱力

南投溫泉季信義東埔火把踩街熱鬧登場，大溪地舞女郎率隊遊行，整個東埔大街熱鬧滾滾。（記者劉濱銓攝）

2017-11-18 22:54

〔記者劉濱銓／南投報導〕2017南投溫泉季行銷活動壓軸場─信義鄉「玉山戀、東埔情」活動，今晚在信義鄉東埔國小盛大登場，知名歌手于台煙、王宏恩到場演出，晚間重頭戲則是火把浴衣踩街，公所、縣府盼以晚會拉抬，搭配境內埔里、國姓、東埔三大溫泉區的套裝優惠，吸引遊客在冬天相約到南投體驗最棒的溫泉之旅。

今晚的東埔溫泉晚會現場有布農風味餐烤大豬、傳統麻糬品嘗，更有盛大的迎賓戰鼓表演，在歌手于台煙、王宏恩接力開唱炒熱氣氛後，展開浴衣火把遊行，大批遊客跟著大溪地舞蹈團一起繞行東埔大街，將整個街道塞得水洩不通，場面相當熱鬧。

縣長林明溱、鄉長史強都說，冬季的東埔溫泉區，充滿溫暖人情與迷人景緻，盼以溫泉活動與高山美景為號召，吸引遊客前來泡湯，刺激原鄉觀光發展。

縣府也說，南投縣境內三大溫泉區以及日月潭風景區，配合溫泉季都有套裝優惠，只要499元起，就能享受泡湯與簡餐（原價600元），並有湯屋、下午茶、住宿等多樣優惠配套可選購，歡迎民眾上網搜尋「南投好好玩」官網，或下載「南投好好玩」手機APP，線上訂購溫泉優惠券，就能享有限定好康。

大溪地舞女郎率隊踩街，整個東埔大街熱鬧滾滾。（記者劉濱銓攝）

南投溫泉季信義東埔火把踩街，大批人潮將東埔大街擠得水洩不通。（記者劉濱銓攝）

大溪地舞女郎率隊遊行，整個東埔大街熱鬧滾滾。（記者劉濱銓攝）

南投溫泉季信義鄉「玉山戀、東埔情」晚會，邀請知名歌手王宏恩到場開唱，熱力演出炒熱現場氣氛。（記者劉濱銓攝）