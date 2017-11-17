出席義交餐會 鄭文燦：桃園義交人數將提高到800人

2017-11-17 17:55

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今天參加「桃園市民防總隊交通義勇警察大隊表揚暨聯誼餐會」，他說，交通和治安是警察的兩大任務，因桃園正值建設關鍵時期，交通的負荷尤其重大，市府將會把義交人數從不足600人，提高到800人，增加協勤能量。

鄭文燦還說，市府非常注重義警、義交、義消、志工和守望相助隊的獎勵措施，以義交為例，明年的預算提高到3133萬元，比今年增加1133萬元，運用在協勤、運作、業務觀摩費用、三節慰問金與購買保險、制服、反光背心、皮鞋等，讓義交投入支援警方勤務時，可以沒有後顧之憂。