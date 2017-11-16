全球5億人遭「挖礦綁架」 台1.8％網站曝風險

2017-11-16 17:29

〔記者吳柏緯／台北報導〕瀏覽網站有可能讓你的電腦或手機發生「礦工綁架」。知名軟體公司AdGuard發現，現有越來越多網站透過植入惡意的挖礦程式，綁架使用者的電腦，當使用者連上該網頁，就會自動成為挖礦機。目前全球有5億人在不知情的情況下成為別人的「免費礦工」，台灣約有1.8%的網站暴露在這種風險之下。

挖礦是透過消耗電腦 CPU 的電力與時間，協助運算並取得回饋的新型態經濟模式，其中以比特幣、以太幣等虛擬貨幣最為人所知。不過隨著「挖礦」興起，挖礦綁架也成為全新的資安議題。今年九月，國際知名的海盜灣網站被踢爆在網頁中植入JavaScript程式碼，讓連上該網站的用戶電腦，成為免費的挖礦勞工。

知名軟體公司AdGuard更進一步分析權威流量分析網站Alexa的資料發現，全球流量前10萬名的網站中，有220個網站植入了惡意的挖礦程式，每天約有5億人在不知情的情況下被綁架，而台灣有4個網站榜上有名，約占全球的1.8%。

資策會資深工程師謝志宏指出，挖礦並不犯法，而且除了一般民眾，科技大廠如三星，也看準這波趨勢，並建置挖礦主機。但爭議的癥結點在於未經過使用者同意，就利用使用者的電腦。

謝志宏指出，有心人士會在網站中植入JavaScrip程式，其中隱藏在網頁廣告中最多，一旦使用者點開網頁或廣告，就會執行該程式，讓使用者的電腦開始協助運算，不但占用電腦的CPU，也會使設備耗電量增加。這樣的狀況將持續到關閉網頁為止。

避免自己的電腦成為他人的免費勞工，謝志宏認為避免點擊內容農場網站或可疑的網頁是根本解決的方式，此外也可加裝防毒軟體協助過濾可疑網站或流量。

不過謝志宏也特別提醒，雖然現在這類的程式只被用在挖礦，耗損的只是電腦或手機電力與運算速度，但若程式被有心人士加以利用，可能成為另一個資安漏洞，民眾與相關單位應特別注意。