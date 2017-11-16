「両両製造」全新創作 一戲一舞雙重感受

2017-11-16 16:29

〔記者黃佳琳／高雄報導〕一直致力於寶寶劇場創作的「両両製造」，今年下半年要帶來兩個系列演出，給成人們「一戲一舞」雙重感受，並採少見的雙藝術總監模式，由劇場導演吳維緯與編舞家左涵潔合力創辦，讓両両能再相互的激盪之下，創作出具有獨特視野的劇場作品。

本月17至19日在駁二正港小劇場首先推出4場次的《両伴》，是両両將導演吳維緯在台北藝穗節獲劇評極高評價的《賣鬧》，以及在衛武營藝術祭show case單元裡令人驚艷的《縮時攝影》，兩作重新結構，以《両伴》為製作名稱，正式開啟両両製造OFF系列大力鬧翻劇場，帶給觀眾一次看兩戲的過癮感受。

上半場的《賣鬧》編導吳維緯用最敏感最容易往極端折返跑的愛情做為開場，用自以為的旅程做結尾，在顛簸又奮不顧身的人生，總在經過後，回頭看，更覺噗哧一笑拋諸腦後的鬧事。

下半場的《縮時攝影》則選擇228事件、1970蔣總統遇刺事件、319槍擊事件這三顆飛越時空的有感子彈，轉敘殘缺不全的國家情感，以及關於土地的、窒息的愛與執著。

本月30至12月3日左營郭家古厝演出、由舞蹈總監左涵潔，推出「再生系列－《公媽》」，從台灣社會與文化脈絡攫取創作精神，並以傳統創新以及實驗跨域之概念整合，一場以信仰為主題的衣與體展演，重新論述生死。