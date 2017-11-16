台灣首例！新竹縣山地管制全面解除、入山免辦許可

新竹縣尖石鄉山地管制區自76年設管迄今30年；縣府警察局表示，今天由國防部及內政部公告正式解除，進出民眾將不用再申請入山證許可，新竹縣也成為台灣山地鄉無實施山地管制的縣市。 （記者廖雪茹翻攝）

2017-11-16 15:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣尖石鄉山地管制區自76年設管，迄今30年；縣府警察局表示，經相關單位討論，一致贊成解除管制，經陳報中央，今天由國防部及內政部公告正式解除，進出民眾將不用再申請入山證許可，新竹縣也成為台灣首座山地鄉無實施山地管制的縣市。

縣警局表示，山地管制的由來，源自國家安全法，舉凡進入管制區的民眾，除當地居民及特殊情形外，皆需申請入山許可證。近年來，尖石鄉司馬庫斯、鎮西堡等觀光景點遊客眾多，加上當地果園、民宿林立，且交通便利，山區發展大致完竣，警局去年10月底即將秀巒檢查哨由固定檢查變更為機動檢查，方便當地居民通行。

山地管制不僅對當地觀光產業有相當影響，五峰鄉民更發起抗議配合山地管制區而設置的檢查哨，是戒嚴時期的產物，影響族人自由出入家園與傳統生活領域的權益，讓族人備受污辱，而要求撤哨。經相關單位研議，五峰鄉山地管制區已在去年8月底解除。

縣警局表示，五峰鄉山地管制區解除1年多來，地方治安並未受到影響，反而因警方免除入山管制勤務後，能將更多警力投入山地鄉的治安維護，有效打擊山老鼠及山坡地濫墾濫伐。

因此，今年6月初，縣警局進一步邀集林務局、尖石鄉公所及國軍單位，針對尖石鄉管制區存廢與否，進行深度討論，會中一致贊成解除管制，未來山地鄉治安維護將回歸警方經常性巡邏及守望等勤務。