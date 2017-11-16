松山機場商場再進化 拚月收3500萬

松山機場第二航廈管制區內外商場由統一超商取得經營權，今天正式開幕，請來OPEN將演出。（記者陳宜加攝）

2017-11-16 14:45

〔記者陳宜加／台北報導〕每年超過700萬人次進出的松山機場，第一航廈管制區外商場今年由新東陽取得經營權，第二航廈管制區內外商場則由統一超商取得經營權，今天正式開幕，商店數相較過去增加至16家，未來松山機場每月商場收入可望上看3500萬元。

松山機場現有國際、國內兩座航廈，去年共計614萬旅客進出，若加上接送機、機場周遭住家，以及到觀景台觀賞飛機起降的民眾，每年有720多萬人次。第一航廈管制區外商場由新東陽取得經營權，未來每月營業額上看3000萬元。

至於第二航廈商場，今年則由統一超商擊敗全家，取得3年經營權，今天正式開幕，以「松機啟航˙藝遊味境」為主軸，場域設計融入台灣特色景點，並引進9櫃知名品牌，其中，一樓結合博客來互動式未來書店，化身文創展覽平台。

第二航廈三樓是國內唯一可以在機場內，近距離觀賞飛機起降的觀景台，統一超商設計3D繪畫牆「航空市民舞台」，為遊客增添樂趣，提升台灣觀光品質。

松山機場主任朱耀光、副主任鄭堅中與統一超商營運群協理林啟昌，今天共同出席剪綵活動，邀觀光大使OPEN將演出開場舞蹈。除了711超商，餐飲櫃台也引進裕珍馨的奶油酥餅、順成蛋糕的桂圓蛋糕、復興航棧的歐克麵包等美食。

朱耀光表示，商場設計以「台灣藍鵲翱翔天際」為主題，以及「金滿高粱田的黃金印象」、「澎湖天人菊海」與「花蓮六十石山金針花浪」三大意象進行設計，並引進餐飲、咖啡、速食、伴手禮等多元品牌，提供旅客優質服務，共創雙贏。

統一表示，自92年開始以商場經營模式參與政府各地商場規畫，包含觀光風景區、國際機場、交通轉運與醫院型商圈等，結合超過5200家門市創造的平台經濟效益，統一負責的商場去年累計服務超過5500萬人次，今年上看6073萬。

鄭堅中表示，包含旅客、駐站單位員工與附近居民，松山機場每天約有2萬人次進出，目前松山機場第一航廈國際線由新東洋經營管制區外商場，第二航廈國內線則由統一超商經營管制區內、外商場，租金為每平方公尺乘以1230元。

他指出，兩航廈商場進化後，目前約有16家商店，比過去多5、6家，過去商場每月營業額約為3000至3300萬元，未來突破3500萬元應不成問題。松山機場腹地不大，但希望有更多品牌、更多元商品選擇，新東陽與統一都朝此規劃。