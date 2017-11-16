今明回暖飆31度 週六起驟降10度！

今天東北風減弱，逐漸轉為偏南風，氣溫比昨天明顯回升，預測北部及東半部高溫都可達26到29度左右，中南部高溫更上看30至31度。（資料照，記者黃志源攝）

2017-11-16 06:27

〔即時新聞／綜合報導〕今天東北風減弱，逐漸轉為偏南風，氣溫比昨天明顯回升，北部及東半部預測高溫都可達26到29度左右，中南部高溫更上看30至31度。週六天氣將有明顯轉變，白天高溫和週五相比約有10度左右的降幅，天氣明顯轉涼。

中央氣象局指出，今天各地白天高溫上看31度，不過夜晚及清晨時仍有涼意，各地低溫約只有20至23度；降雨方面，由於水氣減少，今天天氣比昨天穩定，西半部地區多為雲到晴天氣，只有在東半部及北部山區有局部短暫雨。

空氣品質部分，今天高屏為紅色警示（對所有族群不健康），中部雲嘉南為橘色提醒（對敏感族群不健康），其餘地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

明天氣溫仍高，週六起天氣將有明顯轉變，鋒面通過並伴隨東北季風的增強，各地降雨機率提高，北台灣一早就有陣雨出現，除南部平地外，其他地方也將陸續轉為有短暫陣雨的天氣。屆時氣溫呈現一路下滑的趨勢，白天高溫和週五比約有10度左右的降幅，週日北部及東北部低溫將下探到15、16度。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 21 ~ 27 23 ~ 30 24 ~ 29 22 ~ 27

由於水氣減少，今天天氣比昨天穩定，西半部地區多為雲到晴天氣，只有在東半部及北部山區有局部短暫雨。（圖擷自中央氣象局）

今日紫外線概況。（圖擷自中央氣象局）