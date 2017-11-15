烏山頭水庫也要種電 水域三度招租

2017-11-15 20:25

〔記者楊金城／台南報導〕嘉南農田水利會所轄水庫、埤塘也要種電，發展水域型浮動式太陽能發電系統，目前已出租4個水庫、埤塘水域，烏山頭水庫水域也要招租，但前二次都流標，第三次招租明天截止，今天仍無綠能廠商來投標。

烏山頭水庫除了供應農業用水，也供應民生用水，有環團人士擔心烏山頭水庫設水域浮動型太陽光電系統，光電板遮蔽水面，長期下來恐會影響水質安全，需要專業研究後審慎考慮是否為之。

嘉南農田水利會總幹事邱清義說，烏山頭水庫水域面積高達900多公頃，計畫出租的水域才不到10公頃，覆蓋率占水域不到1％，應不致影響水庫水質。

水利會財務組企畫股長蔡宗勳也說，烏山頭水庫計畫出租南側官田區水域，招租的建置發電容量是7到10MW（百萬瓦），估計使用水域面積不到10公頃，光電板覆蓋率占水域不到1％。

不過，烏山頭水庫附近並無台電輸配電饋線，廠商除了建設水面型發電系統，也要搭建連結台電電網的饋線線路，建置成本高，加上水庫施工比埤塘難些，以致前兩次招租，並無廠商投標。

嘉南農田水利會發展綠能，今年3月後擇定所轄水庫、埤塘的適合水域進行招租，租金大抵以發電收入的5％向承租廠商收取。

目前已出租的水庫水域有新化鹽水埤、嘉義內埔水庫的水域各近2公頃，埤塘部分則已出租玉井芒仔芒埤、六甲瓦窯埤部分水域，芒仔芒埤太陽能建置發電量是1.5MW，目前正施設發電設備中。

綠能科技產業是前瞻政策，另一方面，台南市水利局擇定安定區公滯一、公滯二設置水域型太陽光電發電設備，經發局在永康科技工業區、樹谷園區、柳營科技工業區滯洪池計畫設置水域型太陽能發電系統，強調在滯洪池種電不會影響防洪，也不會破壞環境。