安平有面「魔鏡」牆 拍照女變林志玲男變金城武

台南安平區有一面「魔鏡」，只要在牆下自拍，女人變成林志玲，男人都是金城武。（記者邱灝唐攝）

2017-11-15 19:51

〔記者邱灝唐／台南報導〕童話故事中都有一面「魔鏡」讓人變美變好看，台南安平區也有一面牆擁有如此魔力，只要打開相機一拍，女人變成林志玲，男人都是金城武，完全不需美肌或濾鏡，而這也引來許多遊客搶拍。

關於神奇魔鏡，安平商圈榮譽理事長林國明解釋，這面牆其實具體而微地濃縮400年來的台灣近代史，牆上可見的3種建材，各自代表一個時代，第一種是「唐山過台灣」時期，由於安平當地沒有建材，因此當地大戶都從澎湖運來硓（石古）石，再把混有石灰、糯米、黑糖水的三合土當作水泥築牆，取代茅草、泥土等物；等鄭成功擊敗荷蘭人之後，安平人又敲取安平古堡的地磚和外城牆，將荷蘭磚帶回家中補牆，最後則是從日治時期沿用至今的台灣磚。

光是站在這面牆下，濃厚的歷史就讓人充滿氣質，林國明更說，硓（石古）石歷經年歲而顯出的泛黃色澤，更為畫面增添優雅懷舊的味道，怎樣拍都好看，所以才有「魔鏡」之稱。

不過，這面隱藏在安平小巷的「魔鏡」並不好找，許多前往朝聖的遊客都遍尋不著。林國明指出，位置就在擺放「雙劍劍獅」的建築內；但他也笑說，越隱密越好，這樣才有探險的感覺，而且也能讓遊客穿梭在小巷中，感受安平的「氣味」，未來在區長賴青足與區公所的帶領之下，也會挖出更多故事讓大家探訪，重振商圈。