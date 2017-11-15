用慈母的心守護用路人 關西女義交樓靜月獲金安獎肯定

2017-11-15 14:25

［記者黃美珠／新埔報導］家庭主婦上街協助警方指揮交通表現一樣可圈可點！新竹縣政府警察局的女義交樓靜月，以當年守護自己孩子上下學的心，投入罕見女性參與的義交工作，除了曾經站在街頭，用母親的溫柔和熱忱指揮交通，她更轉往「幕後」號召更多的家庭主婦一起「共襄盛舉」，成就全縣唯一的一支女義交分隊，這使得她今年榮獲交通部金安獎肯定，成為全國27名得獎者之1，趁本週五將北上受獎前，新埔警分局分局長陳立祺今天先向她道賀且致謝。

站在街頭指揮交通對樓靜月來說那早已經是過去式，她的「現在式」是出任新竹縣政府警察局義交大隊新埔分局關西分隊的幹事，專責「揪團」當義交，或替加入義交的婆婆媽媽們做好教育訓練，或跟公部門溝通聯繫、調度人力等，她看似從街頭退場，但實際卻轉往關係著這支女義交分隊「永續發展」的幕後在默默努力。

現在每逢地方盛事，或每天上下學（班）尖峰時段，都可以看到樓靜月所屬的這支義交娘子軍們站在關西各重要路口，協勤警方的身影。讓「人丁單薄」的新竹縣基層員警得以稍做「喘息」，全力面對其他相對更重要的勤務。

樓靜月大剌剌的個性，也是這個團隊的開心果，她直言對義交的工作不陌生，22年前，當她的小孩陸續上學後，她就先後在竹北地區的國小、國中出任導護志工約有18年之久。

6年前、時任關西分駐所所長的現任竹北分局偵查隊隊長謝奇光有感關西地區交通繁忙，特別是假日的遊客車潮必須適時化解，在警力有限下，他把腦筋動到家庭主婦身上，號召這些婆婆媽媽們站出來當義交，樓靜月想到當年呵護孩子上下學的心情，義不容辭就響應。

新埔警分局長陳立祺說，關西好山好水本來就很「吸」客，人文薈萃的特色，更讓很多像是路跑等國內正夯的活動都選在關西舉辦，多虧樓靜月所屬的這支「義交娘子軍」給警方很多的協助，才能讓整體交通在每一次的活動中維持平順。

新埔分局4組組長薛博元說，全縣共有174名義交，樓靜月以「幕後推手」身分，先經地方3層篩選，被推薦為新竹縣代表，最後又獲全國青睞躋身27名得獎人之1，顯現她在義交工作上的付出和努力有目共睹，也實證了認真的人不會寂寞，就是隱身幕後也會發光。

從導護媽媽變成女義交，樓靜月直言，工作的內容看起來大同小異，但執勤感觸卻截然不同，她發現同樣站在街頭指揮交通，年輕的孩子給的回饋都很正向，雖然只是1句簡單的「謝謝」，卻讓人甜入心頭，更有動力付出。

相反地，義交最容易接觸到的是成人，但可惜比孩子更見多識廣的大人們給的回饋，總多半是怒目甚至是惡言相向，也正因為有這樣的體悟，讓她更喜歡笑臉迎人，因為她了解真誠的笑容，可以溫暖任何人，讓路上的風光更加迷人。