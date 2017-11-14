台電「築蹟特展」 邀民眾共賞電力古蹟之美

2017-11-14 20:24

〔記者林菁樺／台北報導〕台灣電業發展超過百年歷史，台電除了肩負供電穩定外，更是全台擁有最多「服役中」歷史古蹟的單位，台電至今保存許多電力與鹽礦業等歷史古蹟建築，首度集結來自13個獲「政府認證」的歷史古蹟建築等相關近百件珍貴歷史文物資料，舉辦「築蹟特展」，從今起在台電大樓開放展出至明年1月，邀民眾共賞電力古蹟之美。

台電指出，13個古蹟建築的歷史文資，包含台灣電力株式會社社長宿舍、太子賓館、金瓜石神社、林內濁水發電所、原烏樹林製鹽株式會社辦公室、竹仔門電廠等6處古蹟，以及八斗子清代官煤、青田街8巷10號日治時期宿舍、水湳洞選煉廠、粗坑發電廠、烏來發電廠、桂山發電廠、東興水力發電廠等7處歷史建築。

其中，（小粗坑、烏來、桂山水力發電廠（暱稱「小烏龜（桂）」）是日治時期規劃，利用新店溪上游發展水力發電的現代化重要基礎工程，而粗坑與高雄美濃竹仔門還都是超過100歲的「人瑞級」電廠，而粗坑雖已被政府認證為歷史建築，每天依舊在發電，更是現役最老的水力電廠，可說是「活歷史」。

台電董事長楊偉甫致詞提到，要讓大眾感受「古蹟是身邊的一部份」，台電是Power（電力），古蹟建築是美感，此次特展是力與美的結合，台電努力供電外，也致力推動文資保存，要讓各方從電業看台灣，台電是如何點亮台灣。

立法院副院長蔡其昌也表示，台電終於做了一件趕在大眾思維之前的事情，空污、核電等議題讓台電在立院一直被罵，但台電致力維護文資保存，這件事情保證不會被罵，甚至要大力讚許，蔡其昌更稱，台鐵忘了這塊（文資保存），需要跟上台電腳步!

為了能系統性保存歷史文資，台電已於去年正式啟動「文物資產保存運維規劃」專案，今年也成立「文獻史料」專責單位，並首度招考文化資產專業人才。楊偉甫說，台電手上除了保管自己的發電廠、設施之外，還有非常多的文物古蹟，新進人員將扮演重要角色。

台電「築蹟特展」從11月14日至明年1月18日將於台電大樓副樓人文藝廊展出，每週一至五上午9點至下午5點開放免費參觀，展出期間每天上午10點及下午3點都有15分鐘的導覽解說，台電邀民眾從電業看台灣，感受歷史古蹟的迷人魅力。