醫病》中風後加重骨質疏鬆 壯年男一摔就粉碎性骨折

醫師林聖傑指出，這名52歲中風患者跌倒後造成手腕、手肘粉碎性骨折。（記者蔡淑媛攝）

2017-11-14 20:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中風後容易骨質疏鬆，小心骨折！52歲中風男子身體左側癱瘓，兩週前在家跌倒，就造成左手腕、手肘粉碎性骨折；另名70歲阿嬤今年中風，也是跌倒就導致手臂錯位性骨折。醫師提醒，中風後更要保骨本做復健、適當活動，注意防跌。

中山附醫骨科醫師林聖傑說，中風後因偏癱而活動力減少、肌力下降，以及內分泌、營養、藥物等原因，造成骨質疏鬆，中風後兩年的骨折風險為9％，髖部骨折更佔58％，比起正常人增加7倍骨折風險，國人中風後骨折比例為千分之6.2。

這名中風男子中風10年，兩週前在家行走沒扶好而跌倒，造成左臂橈骨、肱骨和尺骨粉碎性骨折，又因中風擔心麻醉風險、家人照顧不易，選擇保守治療，以石膏和副木固定，預計要3個月才能拆下，但之後關節可能因沾黏等問題，難以活動。

另名阿嬤則是今年中風後身體右側癱瘓，上月復健時不慎跌倒，右上臂肱骨錯任性骨折，手術以鋼板固定，術後3、5天就能動肩膀，現在已經能舉起右手，目前正在復健，預計2至3個月能恢復。

中山附醫神經外科醫師陳斯逸說，骨質疏鬆常造成脊椎壓迫性骨折，常以背痛表現，更多病人沒有症狀，直到接二連三發生骨折，或是髖部骨折，才被發現是骨鬆造成，建議多留意家人的老倒縮、注意身高逐年變矮，可早期發現、早期防治。

林聖傑也提醒，年紀大造成骨質流失，提醒中年後做骨質疏鬆檢測，女性40歲、男性65歲就要檢查，多補充鈣質，像是喝牛奶、吃小魚乾、補充維生素D3、適當運動和防跌以保骨本。