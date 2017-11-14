「桃竹苗有機聚落」授匾成軍 發展有機產業行銷

2017-11-14 18:51

〔記者李容萍／桃園報導〕農糧署北區分署輔導北部地區具發展潛力的農村社區，與當地居民凝聚共識，共同促進有機、友善農業並帶動地區產業發展，今年輔導桃園市大溪區義和社區、新竹縣竹東鎮軟橋社區及苗栗縣西湖鄉龍洞社區展成為有機聚落，今天由分署長蘇宗振授匾宣布桃竹苗有機聚落正式成立；配合桃園花彩節大溪展區開幕從18日至26日辦理有機農特產品行銷活動，大溪區長黃睿松歡迎賞花人潮順道至義和社區參觀，體驗農事活動，支持有機、友善耕作的理念。

桃園市大溪區「康莊有機聚落」：位處大漢溪畔、慈湖頭寮山巒下，種植有機蔬果、稻米及雜糧等作物，現有機驗證面積12公頃，區內建置溫網室設施穩定生產，以有機生產合作社營運方式整合區域內有機蔬果農產品，統一集貨、包裝、對外行銷平台，以有機連鎖商店、百貨、學校團膳及訂單宅配等通路銷售。

新竹縣竹東鎮「軟橋有機聚落」：位於竹東鎮東南側的河谷沖積平原，擁有客家風情彩繪村，現有機、友善耕作面積10公頃，作物以稻米及蔬菜等為大宗，居民盼保有傳統文化特色，藉由農村再生、產業活化、生態保育、低碳等理念，生產銷售有機農產品並回饋社區，農場以「社區支持型農業」或辦理蔬菜認養人計畫，協助弱勢族群在農場學習。

苗栗縣西湖鄉「龍洞有機聚落」：位於西湖鄉龍洞溪沿岸的低矮丘陵地，有機驗證面積18公頃，以生產稻米、雜糧、蔬果、柚子、柑橘等農特產為主，社區居民致力於推展食農教育，配合時序推廣專題旅遊，將本地生產有機食材融入活動中，促進地產地消，宣導友善環境理念。

農糧署藉由這3處聚落發展經驗，由點至面狀連結，將逐年擴增北部地區有機及友善耕作面積，讓農民朝向計畫性耕作多樣化有機農作物，提升產能，發展地方特色的休閒觀光農業，同時擴大銷售管道，增加農民收益並建立信心，以吸引更多農友加入有機及友善耕作行列。