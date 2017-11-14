新知》職業婦女沒運動少吃肉 肌無力易腰酸背痛

2017-11-14 14:43

〔記者歐素美／台中報導〕50歲陳姓婦人，因是職業婦女，家庭、工作兩頭忙，沒時間運動，又怕胖，就少吃肉，結果肌肉量流失，經常腰痠背痛。豐原醫院今天舉辦「養肌蓄力，健康飲食一起來」活動，展示多項蛋白質食物及提供免費握力檢測，教導民眾進行簡單的肌力訓練動作，讓民眾在家也能提升肌力。

豐原醫院營養科營養師張秋密表示，陳姓婦人為維持身材，很少吃富有蛋白質的肉類食物，導致肌肉量下降，常常出現腰痠背痛情形，其實，肌肉量不足、核心肌群弱，易肩頸、下背痛，平衡力差，容易跌倒、骨折，熱量燃燒少，反而容易累積脂肪發胖，而且罹患糖尿病、高血壓、高血脂、高血糖等風險將提高11倍。

張秋密指出，一般民眾常只在乎體重「標準」與否，卻忘了留意肌肉量是否足夠，人體肌肉量在20至35歲時達到巔峰，隨著年齡衰退下降，40歲後每10年流失8％，70歲後流失速度再加倍，蛋白質是身體建構肌肉組織最基本的原料，因此每人每天約需要攝取5至6份肉類，最好平均分配於三餐，以達均衡飲食目的。

此外，並建議民眾每天有氧運動30分鐘，例如健走、游泳、跑步、騎腳踏車；每星期並至少進行2次肌力訓練，且每次達15分鐘，如仰臥起坐、舉重、吊單桿、彈力繩撐拉、推牆、抬腿或蹲站等。