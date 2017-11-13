主廚出任務！ 青埔國小師生樂享米其林級午餐

2017-11-13 20:34

〔記者李容萍／桃園報導〕日本富士電視台去年播出《Chef～三星級營養午餐～》，由女星天海祐希主演失業的米其林三星主廚，到小學餐廳擔任主廚、做美味校餐挑戰學生到底會不會吃剩的故事；桃園市中壢區青埔國小與「對味廚房料理實驗室」主廚洪昭勝合作推動校園午餐革命，今天在學校廚房首次運用米其林星級廚房的烹飪標準來製作師生的營養午餐，製作出充滿西式風味的料理，讓學童大快朵頤，個個吃得津津有味，剩菜量比以往少了3分之1。

洪昭勝表示，學校以往因為供餐量大，只能用大鍋快炒，食材容易走味、受熱不均，蔬菜也難逃葉老菜黃的命運。用錯烹飪方法，營養午餐不好吃，花再多錢買再好的食材都只是浪費！若能運用「分段料理」的技術，將烹煮過程拆解為「煮熟」與「調味」兩部分，不僅省時省力，調味減少油鹽，營養不流失，孩子吃了更健康，不需再花錢買設備，只要善用學校普遍擁有的「炒鍋」和「蒸爐」便能輕鬆完成。

洪昭勝舉例，傳統三杯雞的作法需要不斷翻炒超過40分鐘，還容易有熱度不均或雞肉口感過乾老柴的問題，藉由分段料理方式，先將雞肉醃製好，均勻擺入蒸爐約20分鐘接著再下鍋拌炒調味5分鐘即可出餐，不僅省時省力、肉質也鮮嫩可口。

青埔國小主廚黃瑞珍也說，洪昭勝傳授的技巧相當實用，以往每天要供應近700位師生的午餐必須從早到午不停的拿著鍋鏟快速拌炒，不僅費力費時，而且也難免會有調味不均的問題，如今採用新的方式料理不僅有效率且能減少調味料的使用，孩子吃起來更健康。

青埔國小校長許清勇認為要扭轉傳統營養午餐肉老菜黃、營養流失，孩子的接受度不高的宿命與剩食過多所造成的食材浪費問題，學校的廚工應該像老師一樣定期進修、精進廚藝確保午餐供餐的品質，包括宋屋國小廚工今天也揪團到校觀摩。