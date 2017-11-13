極端氣候風險指數調查 台灣颱風多排全球第7位

地球上極端氣候的情況越來越嚴重，而面積小的海島國家更是身受其害。（圖擷取自Germanwatch官網）

2017-11-13 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕國際組織「德國監測」（Germanwatch）近期在聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）第23次締約方會議（COP 23）的會議上，根據颱風、暴雨和乾旱等極端氣候造成的死亡人數及財產損失，發表2018年全球氣候風險指數（Global Climate Risk Index），其中台灣的名次，從去年的第51名一口氣大幅躍升到第7名。

根據《中央社》報導，這份報告是以2016年以及1997至2016年的數據為基礎，報告中指出，地球暖化造成颱風等極端氣候頻繁發生，面積小的海島國家受極端氣候的影響特別大。台灣在2016年的1月曾出現罕見的低溫，又受到6次颱風的侵襲，包括重創台灣的莫蘭蒂和梅姬颱風。

報告撰寫人表示，比較歷年數據可發現，地球上發生極端氣候的次數愈來愈頻繁，強度也愈來愈強；而也正因島國特別容易受極端氣候的影響，甚至有被上升的海平面淹沒的可能，聯合國這次的氣候會議便由受害嚴重的斐濟來擔任主席，希望國際社會注意氣候變遷問題的急迫性。