竹市巨城接駁車候車亭 12月15日起全面禁菸

巨城接駁車候車亭12月15日起全面禁菸。（記者蔡彰盛攝）

2017-11-13 11:45

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕遠東巨城購物中心接駁車候車亭將於12月15日起全面禁菸，由兼具抗癌毅力及勇氣單車環台到新竹的「不倒騎士」共同響應，讓市民享有清新乾淨的乘車好環境。市長林智堅肯定這群抗癌勇士單車環臺圓夢的投入與努力，以樂觀態度面對疾病，勇於克服困難、完成夢想的毅力。

71歲癌友陳先生表示，過去是從事美術燈的貿易商，飲食及生活作息不正常，菸齡30年以上，102年發現罹患肺腺癌第2期，經醫師建議戒菸並於同年進行手術，肺部切除了一葉，並做了8次化療。肺部手術治療後，剛開始就算慢慢走，大約50公尺就要休息，正巧家中有部單車，憑著永不放棄的毅力，還參加了不倒騎士環臺活動，這次已是第4次參加。

陳先生語重心長請朋友們要戒菸檳酒，平時多運動，定期健康檢查維修身體，這樣才能用得久、活得好。癌症就是個慢性病並不可怕，放鬆心情，配合醫生治療，癌怕笑聲，走出來多曬陽光，「我們都可以戰勝癌症！」

衛生局代理局長楊清媚表示，公告巨城候車亭自12月15日起為全面禁菸場所，在此吸菸者可依菸害防制法規定，處2千元以上1萬元以下罰鍰。