中壢中山東路拓寬工程進尾聲 電桿卻排排站的原因是…

中壢中山東路三段拓寬工程進尾聲，沿線電桿排排站。（記者李容萍攝）

2017-11-12 23:03

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府新建工程處辦理中壢區中山東路三段（230巷至龍文街口）道路拓寬改善工程，去年10月動工，預定明年2月完工，拓寬工程全長850公尺，工程已經進入尾聲，沿線電桿卻仍排排站，原來配合電纜地下化政策，台電近日將派員拔除這些矗立路中央的電桿共43支；新建工程處也同步進行龍岡路二期拓寬工程，預計16日開工，將拓寬龍岡路三段37巷至龍慈路口，預估108年上半年完工。

中山東路三段230巷至龍文街口的道路拓寬改善工程，工程經費共9860萬元，完工後將提昇中壢往八德及中壢後站地區的交通效益。

新建工程處處長陳智仁指出，中山東路、龍岡路為中壢車站連結大龍岡地區並進而延伸至八德、大溪等地的要道，市府同步進行龍岡路二期拓寬工程，將拓寬龍岡路三段37巷口至龍慈路口，以打通中壢後站交通的「任督二脈」。

另外，全長共2351公尺的「龍慈路延伸至台66線」新闢道路工程，共分二階段執行，以108年底完工為目標；屆時中壢、平鎮後站地區將以龍岡路、龍慈路口為基準點，龍慈路將往西南延伸至省道台66線觀音—大溪線，進而連結國道1號、國道3號，成為大龍岡地區重要的東西向道路，有效紓解既有道路的交通負荷量。