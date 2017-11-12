助偏鄉童圓耶誕夢 1個削鉛筆機孩童就滿足了！

助偏鄉童圓耶誕夢想！新竹市坤泰文教基金會發起的「幸福偏鄉圓夢」行動，今年將幫助嘉義縣鹿草鄉的迷你小學，共2所學校，51個學生，幫助孩童能脫貧圓夢。（圖由基金會提供）

2017-11-12 17:04

〔記者洪美秀／新竹報導〕「我想要一個削鉛筆機，這樣爸爸就不用拿刀子幫我削了！」、「我想要一本色紙，因為我想當摺紙高手」，由新竹市坤泰文教基金會發起的「幸福偏鄉活動」今年邁入第8年，將幫助嘉義縣鹿草鄉的竹園國小和碧潭國小，兩校加起來只有51個學生，屬超級迷你小學，基金會籲市民發揮愛心，助偏鄉童圓耶誕夢，即日起到12月4日止。

基金會表示，在拜訪嘉義縣鹿草鄉的竹園及碧潭國小後發現孩子的困境，學校的新生數相當少，每年幾乎一個年級都僅個位數的新生入學，也多是隔代教養或家庭經濟弱勢的學生，基金會決定用愛與希望灌溉孩童的未來與夢想，基金會除規劃冒險教育及品格營探索活動，透過高低空繩索、攀岩等挑戰與人格探索，期許孩子們勇敢改變自己，有能力挑戰未知的未來。

基金會表示，嘉義縣鹿草鄉是全國319個鄉鎮中排名前10大的弱勢鄉鎮，其中竹園國小和碧潭國小都是超級迷你小學，竹園學生數32人、碧潭19人，每到招生季節，學校常會擔憂是否有新生入學，學生們也多缺乏自信，有小孩的夢想是跟家人一樣要放鴿子，以賽鴿維生，突顯偏鄉孩童的困境。

基金會今年的幸福偏鄉-聖誕心願認養活動，分為認養心願和捐贈物資兩大區塊。心願禮物採用線上認養，物資部份的營養食品、文具、美術用具與保溫杯等，會由學校分發給特別需要的孩子們，物資可寄到坤泰文教基金會：新竹市北大路340號5樓，或電洽：03-528-2018。