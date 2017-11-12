一人一菜！蘆竹南崁鄰舍節 多國佳餚大總匯

吳佩君（右二）準備的是印尼傳統節慶時才會料理的糯米塔，其友人（右三、右五）還身穿傳統婚禮服飾，讓大家大開眼界。（記者陳昀攝）

2017-11-12 15:13

〔記者陳昀／桃園報導〕蘆竹區南崁里今天中午舉辦鄰舍節，席開65桌，近700位里民一人一菜參與辦桌，不只有客家、原住民族等各式手路菜，泰國、越南、印尼等國的新住民也應邀參與，各國料理在現場「總匯」，居民也輪番上台演出，氣氛十分熱絡。

南崁里長邱顯助說，南崁里去年開始舉辦鄰舍節，邀集里民們帶著自家的美食佳餚「一人一菜」，和鄰居們一起分享自家拿手菜，大家都反應很好，今年特別的是，許多新住民朋友也熱情參與，桌上多了印尼、越南、泰國菜，也讓大家開心地逐桌夾菜、大啖美食。

現場除了有各國佳餚，也搭建舞台，讓參與的里民們上台一展長才，有肚皮舞、客家採茶歌、印尼舞蹈、原住民舞蹈等各國表演，瀰漫各國風情，讓參與的小朋友直呼好好玩！

來自印尼的新住民吳佩君，今天和朋友們身著印尼傳統的結婚服飾，帶著節慶時才會料理的椰漿飯塔前往共襄盛舉，還上台表演印尼傳統舞蹈，她說，希望藉此讓台灣人認識印尼的傳統文化，跟大家開心交流。

桃園市文化局長邱莊秀美說，文化局的鄰舍節雖已停辦，但鼓勵各里自行發展特色活動，文化局社區營造中心會予以輔導、補助，像南崁里就是多元文化融合的最佳例子，值得學習。

蘆竹區南崁里今天席開65桌，大家一人一菜，各國料理大總匯。（記者陳昀攝）

原住民族身穿傳統服飾，並帶傳統料理前來共襄盛舉。（記者陳昀攝）

肚皮舞表演。（記者陳昀攝）